وتلقى النادي الباريسي ضربة موجعة في الدقيقة 17 بإصابة جناحه الدولي الأرجنتيني أنخل دي ماريا في فخذه الأيمن في المباراة التي خاضها أمام ديجون 4-0 ضمن الدوري الفرنسي.

واضطر دي ماريا، أحد أبرز لاعبي فريق العاصمة هذا الموسم، إلى ترك مكانه للألماني يوليان دراكسلر وتوجه مباشرة إلى غرف الملابس برفقة أحد أعضاء الجهاز الفني.

وتعتبر إصابة دي ماريا ضربة قوية للمدرب الألماني توماس توخيل كونها جاءت قبل قرابة عشرة أيام على القمة المرتقبة أمام بوروسيا دورتموند الألماني على ملعب بارك دي برانس في إياب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وخسر باريس سان جيرمان 1-2 في دورتموند علماً بأنّه فشل في تخطي الدور ثمن النهائي في المواسم الثلاثة الأخيرة.

وأكد توخيل في المؤتمر الصحافي عقب المباراة ثقته في تعافي الأرجنتيني قائلاً: "شعر بانزعاج وفضلنا استبداله وعدم المجازفة، ستكون هناك فحوصات أخرى الأحد ولكنني واثق من قدرته على اللعب، ربما الأربعاء ضد ليون" في إشارة مباراة الأربعاء في نصف نهائي كأس فرنسا.