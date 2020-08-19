احتفالات لاعبي باريس سان جيرمان بعد التأهل للنهائي من قبل beIN SPORTS August 19, 2020 15:52 2:53 دقيقة كيف احتفل لاعبو باريس سان جيرمان بتحقيق هذا الإنجاز وبلوغ المشهد الختامي لأعرق المسابقات الأوروبية دوري أبطال أوروبا في غرفة تغيير الملابس ومن ثم في مقر إقامة الفريق في لشبونة؟. تقارير إخبارية دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان -آخر الفيديوهات 2:53 دقيقة احتفالات لاعبي باريس سان جيرمان بعد التأهل للنهائي 0:39 دقيقة لاعبو سان جيرمان "يغردون" تعبيراً عن فرحتهم 0:19 دقيقة بلانيس يتولى منصب المدير الرياضي في برشلونة 0:29 دقيقة ريال مدريد يعلن عن اعارة جيسوس إلي بروسيا دورتموند 2:03 دقيقة الجماهير الباريسية تحتفل بالوصول إلى نهائي الأبطال 2:07 دقيقة بايرن ميونيخ لخوض نهائي جديد في دوري الأبطال 0:48 دقيقة لودفيخس مدرباً مؤقتاً للمنتخب الهولندي 2:39 دقيقة هل سيكون ليون "الحصان الأسود" في دوري الأبطال؟ 0:30 دقيقة إعجاب برازيلي بالفريق الباريسي 0:29 دقيقة الصحافة الفرنسية تشيد بإنجاز باريس سان جيرمان