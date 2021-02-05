

وسيقام الاجتماع بحضور ممثّلين من الدوريّات الأوروبيّة الخمسة الكبرى إضافة إلى بعض الأندية من الدول الأوروبية الأخرى لمناقشة خطّة إلغاء مرحلة المجموعات اعتبارا من العام ألفين وأربعة وعشرين وهي الخطة التي اقترحها اليويفا، عبر تطبيق ما يُعرف بالنظام السويسري في الدور الأوّل والتي تتمثل في أن يواجه كلّ فريق عشرة منافسين مختلفين وأن تقام بنظام الدوري واحتساب نقاط من أجل التأهّل إلى بقيّة المراحل ومواصلة المشوار كما يشمل المقترح رفع عدد الفرق المشاركة إلى ستّة وثلاثين بدلا من اثنين وثلاثين.

وكان أندريا أنييلي رئيس رابطة الأندية الأوروبية ورئيس نادي يوفنتوس أيضا، أعلن مساندته للنّظام الجديد معتبرا أنّه سيكون مفيدا للفرق.

