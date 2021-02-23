إيرموسو لاعب أتلتيكو يتوقع مواجهة صعبة أمام تشيلسي من قبل beIN SPORTS February 23, 2021 14:10 1:39 دقيقة في تصريحات حصرية لقنوات beIN SPORTS أكد ماريو إيرموسو لاعب أتلتيكو مدريد أن مواجهةَ تشيلسي ستكون في غاية الأهمية، خاصة في ظِل الظروفِ الحالية التي لا تَسمَحُ بلعب المباراة في الديار. وأضاف إيرموسو أن الفريقَ الإنكليزي خصمٌ عنيد، وقد تحسَنَ كثيراً منذ تولي توماس توخيل مهمةَ تدريبِه. مقابلات دوري أبطال أوروبا أتلتيكو مدريد تشيلسي -آخر الفيديوهات 0:59 دقيقة سيميوني: "الحظوظ متساوية" 0:45 دقيقة مدرب سيرينا يكشف عن موعد اعتزالها 1:39 دقيقة إيرموسو لاعب أتلتيكو يتوقع مواجهة صعبة أمام تشيلسي 3:21 دقيقة الدون كريستيانو رونالدو يتألق ويصحح مسار يوفي 1:30 دقيقة السد ينتصر بصعوبة ويقترب من اللقب 2:18 دقيقة جماهير برشلونة تخشى من موسم صفري آخر 1:44 دقيقة إنفانتينو يعبر عن سعادته بزيارة السودان 4:35 دقيقة الحكومة البريطانية تأمل في عودة المشجعين جزئياً 3:40 دقيقة الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 26 0:26 دقيقة غياب بنزيمة عن مواجهة أتالانتا في دوري الأبطال