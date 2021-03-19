إيان راش: "نحن نتحدث عن مواجهة قوية بين ناديين عريقين" من قبل beIN SPORTS March 19, 2021 14:25 1:40 دقيقة تحدّث إيان راش، اللاعب السابق لفريق ليفربول، عن صعوبة مباراة ريال مدريد وليفربول في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. مقابلات دوري أبطال أوروبا ريال مدريد ليفربول إيان راش -آخر الفيديوهات 1:18 دقيقة ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا مع آخر التحديثات 1:40 دقيقة راش يتحدّث عن مباراة ريال مدريد وليفربول 3:57 دقيقة إيميليو: "ليفربول قوي جداً ولكن نحن ريال مدريد" 3:10 دقيقة ليوناردو يتحدّث عن مواجهة سان جيرمان وبايرن 0:46 دقيقة مواجهات متوازنة في قرعة ربع نهائي الدوري الأوروبي 0:38 دقيقة سان جيرمان وبايرن في قمة مباريات دوري الأبطال 1:21 دقيقة سولشار: "كانت مباراة صعبة" 1:16 دقيقة إبراهيموفيتش: "قدّمنا مباراة مميزة أمام فريق جيد" 3:23 دقيقة مورينيو: "ما أشعر به يتجاوز الحزن" 2:38 دقيقة يوسف العربي: "تفاصيل صغيرة حسمت نتيجة المباراة"