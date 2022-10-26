إنزاغي يثمّن إنجاز إنتر من قبل beIN SPORTS October 27, 2022 00:23 1:06 دقيقة ثمّن مدرب إنتر سيموني إنزاغي إنجاز فريقه بالعبور إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا معتبرًا أن تخطّي عقبة مجموعة تضمّ بايرن ميونيخ وبرشلونة يعدّ أمرًا رائعًا. مقابلات إنتر دوري أبطال أوروبا سيموني إنزاغي -آخر الفيديوهات 1:06 دقيقة إنزاغي يثمّن إنجاز إنتر 1:06 دقيقة ماذا قال كلوب بعد التأهل إلى ثمن النهائي ؟ 1:47 دقيقة أوبلاك: "كانت ليلة صعبة" 1:06 دقيقة ماركوس ألونسو: "علينا طي صفحة دوري الأبطال" 1:18 دقيقة ماذا قال مهدي طارمي بعد تسجيله ثنائية لبورتو؟ 5:29 دقيقة توتنهام يحافظ على الصدارة والحسم يتأجل 4:01 دقيقة ثلاثية بافارية في كامب نو تعمق جراح برشلونة 3:25 دقيقة نابولي يواصل نتائجه الملفتة بفوز باهر على رينجرز 1:24 دقيقة صلاح يواصل كتابة التاريخ مع ليفربول 3:16 دقيقة ليفربول "صلاح" يعبر إلى ثمن نهائي دوري الأبطال