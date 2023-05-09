إنزاغي يؤكد جاهزية إنتر لمواجهة ميلان من قبل beIN SPORTS May 9, 2023 18:07 1:05 دقيقة قال سيموني إنزاغي مدرب إنتر إنه يعلم تماما ما تعنيه مواجهة ميلان القادمة بالنسبة للنادي والجماهير وله شخصيا مؤكدا أن لاعبيه استعدّوا جيدًا لهذه المواجهة في نصف نهائي دوري الأبطال. مقابلات إنتر دوري أبطال أوروبا ميلان سيموني إنزاغي -آخر الفيديوهات 0:45 دقيقة ريال مدريد (0-0) مانشستر سيتي | التغطية الخاصة 1:05 دقيقة إنزاغي يؤكد جاهزية إنتر لمواجهة ميلان 0:38 دقيقة والد ميسي ينفي توصل نجله لاتفاق مع أي نادٍ 0:42 دقيقة غرامة مالية على نجم دنفر ناغتس نيكولا يوكيتش 0:46 دقيقة ميلان يجري مرانه الأخير قبل مواجهة إنتر 2:37 دقيقة أهداف بنزيمة في شباك مانشستر سيتي 2:37 دقيقة تحطيم الأرقام... الهواية المحببة لهالاند 0:36 دقيقة مصادر إعلامية: ميسي بالدوري السعودي الموسم المقبل 0:43 دقيقة لياو يتدرّب منفرداً قبل مباراة ميلان وإنتر 2:51 دقيقة الـ"سيتيزنس" لحل العقدة وتخطي عقبة ريال مدريد