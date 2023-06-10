إنزاغي من شبح الإقالة إلى نهائي دوري الأبطال من قبل beIN SPORTS June 10, 2023 10:12 1:57 دقيقة من شبح الإقالة إلى نهائي دوري الأبطال، تلك قصة مدرب إنتر سيموني إنزاغي الذي بات قريباً من دخول التاريخ من أوسع أبوابه. تقارير إخبارية إنتر دوري أبطال أوروبا سيموني إنزاغي -آخر الفيديوهات 3:26 دقيقة مانشستر سيتي يُنهي تحضيراته لملاقاة إنتر 1:45 دقيقة جولة في غرفة ملابس مانشستر سيتي 2:09 دقيقة إنتر يعدّ العدّة لمواجهة مانشستر سيتي 1:05 دقيقة جولة في غرفة ملابس إنتر 2:39 دقيقة مواجهة مرتقبة بين إيدرسون وأونانا 3:23 دقيقة تعرف على استاد نهائي دوري أبطال أوروبا 2:22 دقيقة رياض محرز يخوض النهائي الثاني في دوري الأبطال 2:34 دقيقة إنتر يتطلع لإحراز اللقب باللعب الجماعي 1:43 دقيقة تألق لافت للثلاثي كيفين دي بروين وهالاند وسيلفا 1:57 دقيقة إنزاغي من شبح الإقالة إلى نهائي دوري الأبطال