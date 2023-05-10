إنزاغي: حلمنا الآن الوصول إلى المباراة النهائية من قبل beIN SPORTS May 10, 2023 23:41 1:33 دقيقة قال سيموني إنزاغي مدرب إنتر إن حلم فريقه الوصول إلى المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا وذلك بعد تخطي الجار ميلان في ذهاب نصف النهائي 2-0 مؤكداً على أهمية تقديم أداء كبير في الإياب أيضاً لضمان تحقيق هذا الحلم. مقابلات إنتر دوري أبطال أوروبا ميلان سيموني إنزاغي -آخر الفيديوهات 1:57 دقيقة ماذا قال لاوتارو مارتينيز عن مواجهة ميلان ؟ 0:58 دقيقة مخيتريان: "يجب علينا أن نفكّر في مباراة العودة" 1:04 دقيقة بيولي: ميلان قادر على العودة في الإياب 1:33 دقيقة إنزاغي: حلمنا الآن الوصول إلى المباراة النهائية 2:34 دقيقة إنتر يعود بأسبقية مريحة من ميدان جاره ميلان 0:27 دقيقة دجوكوفيتش يعدّ العدّة للمشاركة في بطولة روما 1:39 دقيقة فافرينكا يتأهل إلى الدور الثاني في بطولة روما 0:59 دقيقة المنتخب السنغالي يبلغ نصف النهائي 3:10 دقيقة اتحاد الجزائر يفرض التعادل على أسيك ميموزا 3:23 دقيقة صراع محتدم على التتويج بجائزة "ثارّا"