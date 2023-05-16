إنزاغي: "آمنا بحظوظنا وأحلامنا وحققنا مسيرة رائعة" من قبل beIN SPORTS May 16, 2023 23:55 1:27 دقيقة أثنى مدرب إنتر سيموني إنزاغي على أداء لاعبيه أمام ميلان موجهاً الشكر إليهم بعد تأهلهم إلى نهائي دوري الأبطال مضيفاً أن الأمر كان حلماً في البداية لكنهم آمنوا بحظوظهم وأحلامهم وحققوا مسيرة رائعة. مقابلات إنتر دوري أبطال أوروبا ميلان سيموني إنزاغي -آخر الفيديوهات 1:27 دقيقة إنزاغي: "آمنا بحظوظنا وأحلامنا وحققنا مسيرة رائعة" 0:44 دقيقة غلطة سراي يعزز صدارته للدوري التركي 0:49 دقيقة كيروش فخور بتوليه مهمة تدريب العنابي 1:58 دقيقة مارتينيز: "خوض النهائي هو بمثابة حلم" 1:49 دقيقة مالديني: "يجب أن نستعيد عافيتنا الذهنية والنفسية" 1:50 دقيقة لوتن يتأهل إلى نهائي ملحق الصعود للدوري الممتاز 3:03 دقيقة إنتر يكرر فوزه على ميلان ويبلغ نهائي دوري الأبطال 34:24 دقيقة المؤتمر الصحفي لريال مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي 0:26 دقيقة كيروش يعلن قائمة العنابي لمعسكر الكأس الذهبية 0:39 دقيقة سفنتي سيكسرز يقيل مدربه ريفرز بعد الإقصاء