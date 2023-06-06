وخاضت كتيبة المدرب سيموني إنزاغي حصة تدريبية مفتوحة للإعلاميين لمدة ساعة، في مركز تدريبات أنجيلو موراتي الرياضي الخاص بفريق النيراتزوري.

الفريق الإيطالي يخوض النهائيَّ الأول له منذ العام 2010 عندما أحرز اللقب القاري على حساب بايرن ميونيخ.

