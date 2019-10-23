تجاوز إنتر ميلان الإيطالي عقبة بوروسيا دورتموند الألماني بثنائية نظيفة، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات المجموعة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

سجل لاوتارو مارتينيز (22) وأنطونيو كاندريفا (89) ثنائية إنتر.

- نهاية المباراة بفوز مستحق لإنتر بثنائية نظيفة.

(89) - كاندريفا يضيف الهدف الثاني لرجال كونتي ويعبد الطريق لتحقيق الفوز الأول للفريق الإيطالي ضمن منافسات المجموعة السادسة.

(82) - الحكم يمنح انتر ركلة جزاء انبرى لها لاوتارو مارتينيز لكن الحارس بوركي تصدى لها بنجاح وأبقى على آمال دورتموند في العودة بالنتيجة.

(75) - بروزوفيتش يبعد كرة سانشو وهي في طريقها إلى شباك حارماً دورتموند من هدف محقّق.

(72) - لاوتارو مارتينيز كاد أن يضيف الهدف الثاني لكن محاولته اعترضها الدفاع وحولها إلى الركنية.

(64) - البلجيكي أكسيل فيتسل يسدّد كرة قوية لكن سمير هاندانوفيتش يتألق في إنقاذ إنتر من هدف التعادل.

- فرص قليلة وعجز كبير على إيجاد حلول هجومية لدى الفريقين، كرة وحيدة كانت كافية لمنح إنتر التقدم أما دورتموند فاكتفى باستحواذ عقيم لينتهي الشوط الأول بتفوق الفريق الإيطالي.

(45+1) - كاد الجناح الإنكليزي سانشو أن يدرك التعادل لدورتموند لكن الحارس سمير هاندانوفيتش منعه من ذلك.

- بعد الهدف حاول بوروسيا دورتموند إيجاد ثغرة في دفاعات إنتر لكنه لم يفلح في خلق تهديد حقيقي على مرمى الحارس القائد سمير هاندانوفيتش.

(22) - المدافع الهولندي دي فراي يلعب كرة ذكية من فوق دفاع دورتموند إلى لاوتارو مارتينيز الذي استقبلها بالصدر ووضعها بيمناه داخل مرمى بوركي مانحاً إنتر التقدم بالهدف الأول.

- بعد مرور 10 دقائق على الانطلاق بدت المواجهة متوازنة بين الفريقين.

- يتطلّع إنتر ومدربه أنطونيو كونتي إلى إيجاد التوازن في دوري أبطال أوروبا وتحقيق الفوز الأول بعد تعادل مخيب في سان سيرو أمام سلافيا براغ التشيكي (1-1) وخسارة متوقّعة أمام برشلونة في كامب نو (1-2).

تشكيلة إنتر

تشكيلة دورتموند