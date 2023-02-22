ورغم الفرص الكثيرة من الطرفين وخصوصاً من جانب بورتو، انتظر أصحاب الأرض حتى الدقيقة 86 لافتتاح التسجيل عبر البديل لوكاكو بعد أن تابع أولاً رأسية إثر عرضية من باريلا ارتدت من القائم لتعود إليه ويتابعها في الشباك، ليمنح فريقه الأسبقية قبل مواجهة الإياب في الرابع من شهر مارس/آذار المقبل في بورتو.

وانفرد لوكاكو بالرقم القياسي لعدد الأهداف للاعب بلجيكي في دوري أبطال أوروبا برصيد 17 هدفاً متقدما على دريس ميرتينس.

واستفاد إنتر من إكمال بورتو المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 78 إثر طرد أوتافيو ببطاقة صفراء ثانية لدهسه على قدم تشالهان أوغلو.