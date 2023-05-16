وكان إنتر فاز ذهاباً بهدفين نظيفين وتأهل إلى المباراة النهائية لمواجهة الفائز من مانشستر سيتي وريال مدريد بفوزه بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 3-صفر.

وسجّل الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 74 ليبلغ إنتر أول نهائي له في البطولة منذ 13 عاماً، وهو التأهل السادس لإنتر إلى المشهد الختامي في المسابقة، كما أصبح إنتر أول فريق إيطالي يبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا منذ يوفنتوس عام 2017.

وكان إنتر توّج بلقب أمجد الكؤوس الأوروبية في العام 2010 تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو عندما فاز في المباراة النهائية على بايرن ميونيخ بهدفين دون مقابل.

كما بات المدرب سيموني إينزاغي أول مدرب إيطالي يقود إنتر إلى نهائي دوري الأبطال منذ جوفاني إينفرنيتسي عام 1972.

في المقابل، حرم إنتر جاره ميلان من بلوغ النهائي الثاني عشر في تاريخه والأول منذ عام 2007 عندما حقق لقبه السابع على حساب ليفربول الإنكليزي (2-1)، علمًا بأنه ثاني أكثر المتوجين بالبطولة المرموقة خلف ريال مدريد (14).

أحداث المباراة - لحظة بلحظة

د 90+3 - نهاية المباراة بفوز إنتر بهدف دون مقابل وتأهله إلى نهائي دوري الأبطال.

د 90+1 - لوكاكو يصوّب بقوة على المرمى ومانيان يتصدى مجنباً مرماه من هدف ٍ ثانٍ.

د 76 - مدرب ميلان ستيفانو بيولي يدفع بالبلجيكي ديفوك أوريغي مكان ابراهيم دياز والبلجيكي الآخر أليكسيس ساليمايكيرس مكان ميسياس.

د 74 - هدف لإنتر!!!!!!!!!!! لوكاكو يراوغ مدافعي ميلان داخل منطقة الجزاء ويمرر إلى لاوتارو مارتينيز غير المراقب الذي يسدد بقدمه اليسرى على يمين الحارس مانيان مفتتحاً التسجيل والجمهور يشتعل في المدرجات! إنتر أصبح قريباً جداً من المباراة النهائية.

د 66 - البوسني إدين دجيكو يترك مكانه للبلجيكي روميلو لوكاكو والألماني روبين غوسينس يحل مكان فيديريكو دي ماركو.

د 60 - الفرص غائبة من الطرفين بعد مرور ربع ساعة على انطلاق الشوط الأول. نصف ساعة يفصل إنتر عن نهائي دوري أبطال أوروبا.

- انطلاق الشوط الثاني

د 45+3 - نهاية الشوط الأول بالتعادل من دون أهداف.

د 42 - الأرميني هنريخ مخيتاريان يخرج مصاباً وإنزاغي يدفع بالكرواتي مارسيلو بروزوفيتش مكانه.

د 39 - كرة من ركلة ثابتة للتركي كالهانوغلو إلى داخل منطقة جزاء ميلان تلمس رأس الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لكن مانيان يتصدى ببراعة!!!

د 38 - كاد البرتغالي رافايل لياو أن يهز شباك إنتر !!!! أخطر فرصة حتى الآن.. لياو يتقدم على الجهة اليسرى يرواغ، يخترق ويصوّب الكرة بقوة لكنها تمر بمحاذاة القائم الأيسر لأونانا! مجهود فردي رائع للبرتغالي!

- ميلان يلعب هذه المباراة تحت ضغط كبير وعليه استغلال الدقائق من أجل العودة بالنتيجة وتعويض نتيجة الذهاب التي انتهت بفوز إنتر بهدفين دون مقابل.

د 25 - بعد الانطلاقة القوية لميلان في الدقائق العشر الأولى، إنتر يستعيد توازنه سريعاً ويحكم سيطرته على الكرة ويحاول الوصول إلى مرمى الحارس الفرنسي مايك مانيان، لكن رجال المدرب سيموني إنزاغي لم يتمكنوا من تشكيل أي خطورة تذكر.

د 11 - كرة عرضية دقيقة من ساندرو تونالي الذي قام بمجهود فردي رائع على الناحية اليسرى إلى ابراهيم دياز أمام المرمى لكن تسديدة الأخير كانت سهلة للحارس أونانا. كاد ميلان أن يفتتح التسجيل لو كانت تسديدة دياز أقوى!!

د 5 - أولى الفرص الخطيرة في المواجهة، تسديدة صاروخية بعيدة المدى من الدولي الفرنسي تيو هيرنانديز تمر فوق عارضة حارس إنتر، الكاميروني أندري أونانا!

د 1 - الحكم الفرنسي كليمان توربان يطلق صافرة انطلاق المباراة في ملعب سان سيرو.

تشكيلة إنتر

تشكيلة ميلان