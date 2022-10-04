وأحرز التركي هاكان تشالهانوغلو هدف الفوز لإنتر من تسديدة أرضية زاحفة من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك حارس برشلونة مارك اندري تير شتيغن في الدقيقة 45+2.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة عندما سجل بيدري هدف التعادل لبرشلونة في الدقيقة 67 إلا أن حكم اللقاء ألغى الهدف بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو.

وعادت المباراة لتتوقف في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من ضائع للتأكد من ركلة جزاء محتملة لبرشلونة إلا أن حكم اللقاء أمر باستكمال اللعب عقب العودة لتقنية الفيديو.

ولجأ إنتر إلى الدفاع الصريح والمستميت في الدقائق الأخيرة في المباراة معتمداًُ على استبسال مدافعيه وحارس مرماه الكاميروني أندريه أونانا حتى انتهت المباراة بفوز غال لأصحاب الأرض بهدف نظيف.

وأصبح رصيد إنتر 6 نقاط في المركز الثاني فيما تجمد رصيد برشلونة عند 3 نقاط في المركز الثالث من المجموعة التي يسيطر عليها بايرن ميونيخ بالعلامة الكاملة "9 نقاط".

