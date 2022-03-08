وسجل هدف الفوز الوحيد مهاجم الأفاعي، الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 61.

تفاصيل من مباراة ليفربول × إنتر:

- نهاية اللقاء بفوز إنتر وتأهل الليفر.

- 90 + 3 دياز أضاع فرصة كبيرة جداً لمعادلة النتيجة بسبب وقوف فيدال أمام كرته المتوجهة لهز الشباك.

- 5 دقائق إضافية أخرى يشير إليها لاهوز كوقت بدل من ضائع.

- زاد ليفربول من ضغطه بحثاً عن التعادل وإنهاء المهمة في الربع ساعة الأخيرة.

- 76 محمد صلاح مرة جديدة يصيب القائم بكرة لم تجد طريق الشباك. غير محظوظ الفرعون المصري اليوم.

- د 63 حكم اللقاء ماثيو لاهوز يطرد ألكسيس سانشيز بنيله الإنذار الثاني بعد تدخله العنيف على البرازيلي فابينيو.

- هدف د 61 إنتر يفعلها ويسجل الهدف الأول عبر لاوتارو مارتينيز بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، بعدما أستغل الأفاعي خطأ ماتيب بالتمرير.

- د 58 مارتينيز اقترب كثيراً ...النجاعة الهجومية لا زالت غائبة عن الأفاعي فكرة الأرجنتيني مرّت بسلام بجانب القائم.

- د 52 كاد النجم المصري محمد صلاح أن يفتتح التسجيل بمتابعة داخل منطقة الجزاء أصابت القائم الأيسر لحارس إنتر هندانوفيتش. ليفربول يرفع من ريتمه ويضغط باتجاه مرمى إنتر.

- دقائق أولى تتسم بوصول سريع للكرة إلى مناطق الخطر ومن الجانبين.

- انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول

- د 5 دقائق أعلنها لا هوز كوقت إضافي عن الشوط الأول فقط، فرصة ماتيب حولت مؤشر اللعب إلى صالح ليفربول نوعاً ما، لكن بدون فرص أخرى.

- د 41 أول فرصة خطيرة من ناحية النيراتسوري، كانت عن طريق التركي تشالهانوغلو حين سدد كرة حرة مباشرة قوية أرضية ردّها أليسون باقتدار.

- د 31 أول كرة خطرة في المباراة كانت برأس جويل ماتيب لكن العارضة ردتها.

- فيدال أحد أنشط اللاعبين في المباراة، ولكنه ليس دائمًا بالفعالية التي يريدها.

- د 23 انتصف الشوط ولايزال إنتر هو الأكثر جديةً في البحث عن الهدف، كرته تصل ولكن لا يزال بدون لمسة أخيرة مثمرة. من ناحية ليفربول يوجد بعض النشاط من ديوغو جوتا إلا أن الريدز ينتهج التهدئة بشكل عام. لا فرص خطيرة من الجانبين.

- إنتر لديه مقومات تقديم الكرة الجيدة، خصوصاً من ناحية اختراقات بيريزيتش اليسارية، وسرعة ألكسيس سانشيز أو الحس التهديفي العائد للاوتارو، ولكن عليه أن يسجل مبكراً وأن يتحاشى سيناريو إضاعة الفرص الذي لازمه في جوسيبي مياتزا. إنتر يقدم عشر دقائق جيدة بدون هز شباك إلى الآن...

- د 05 إنتر يقدم بداية شجاعة إلى حد ما، تشبه ما قدّمه في الذهاب من حيث الأداء.

- د 01 الدولي الإسباني ماثيو لاهوز يطلق صافرة موقعة الأنفيلد.

- سجل محمد صلاح ثمانية أهداف في سبع مباريات في دوري أبطال أوروبا لليفربول هذا الموسم، ولم يسجل عدد أهداف أكثر سوى في موسم واحد وذلك في موسم 2017-2018 (10). يحقق المصري هدفاً كل 69 دقيقة في هذا موسم، وهو أفضل معدل له في موسم واحد في المسابقة.