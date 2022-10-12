وعلى الرغم من إنهاء برشلونة الشوط الأول متقدماً بهدف من توقيع الفرنسي عثمان ديمبيلي، إلا أن النيراتزوري عاد بقوة في الثاني وسجل هدفين عبر نيكولو باريلا 50، والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز 63.

عاد برشلونة بالتعادل عبر هدافه البولندي روبيرت ليفاندوفسكي 82، لكن الألماني روبن غوسينس وضع إنتر مجدداً في المقدمة 89.

وختم ليفا أهداف المباراة وجنب فريقه برشلونة الخسارة بإحرازه التعادل 3-3، في الدقيقة 90+3.

وصار رصيد إنتر 7 نقاط في المركز الثاني بينما برشلونة في المركز الثالث بـ4 نقاط. في المجموعة التي ضمن فيها بايرن ميونيخ بلوغ الدور المقبل برصيد 12 بعد تكرار فوزه على التشيكي فيكتوريا بلزن 4-2.



