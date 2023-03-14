وكان إنتر تغلب على ملعبه بهدف دون رد أحرزه البلجيكي روميلو لوكاكو في مباراة الذهاب التي أقيمت في الثاني والعشرين من شباط/فبراير الماضي.

أحداث المباراة

بدأت المباراة هادئة وغلب عليها التحفظ الدفاعي من الجانبين وفي الدقيقة 19 كانت الفرصة الأولى الخطيرة من جانب بورتو عندما سدد ستيفن إيستاكيو كرة خاطفة تصدى لها بثبات أونانا حارس إنتر.

وعلى الرغ من المحاولات المستمرة من أصحاب الأرض إلا أن صلابة دفاع إنتر وثبات حارس مرماه الكاميروني أونانا لعب دور الحسم في انتهاء الشوط الأول على وقع التعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني دانت السيطرة تماماً إلى بورتو وتهيأت الكرة أمام إيفانيلسون داخل منطقة جزاء إنتر وسددها مباشرة إلا أن دفاع إنتر أخرجها في الوقت الحاسم إلى ركلة ركنية في الدقيقة 58.

ورد الأرجنتيني الدولي لاوتارو مارتينيز بأخطر فرص إنتر في المباراة عندما انطلق بهدمة مرتدة خاطفة انتهت عند دينزل دومفريس الذي سدد الكرة صوب المرمى إلى أن الدفاع أخرجها في الدقيقة 62.

وارتفعت حرارة اللقاء بشكل كبير جداً حيث حاول بورتو تسجيل هدف تعديل النتيجة والإنقاذ إلا أن دفاع إنتر كانت له الكلمة العليا دائماً.

وواصل أونانا الذود عن مرماه ببراعة مقدماً أفضل مباراة له هذا الموسم وتمكن في الدقيقة 76 من التصدي لتسديدة أرضية صاروخية أطلقها ماركو غروجيتش.

ومع دخول المباراة في منعطفها الأخير أظهر الفريق الإيطالي قدرة كبيرة في شن الهجمات المرتدة الخاطفة وكاد البديل لوكاكو أن ينفرد بمرمى حارس بورتو إلا أنه تباطأ ولعبها عرضية أرضية إلا أنها لم تستغل.

وزادت الإثارة بشكل كبير جداً في الوقت المحتسب بدلاً من ضائع حيث أضاع لاعبو بورتو أكثر من فرصة محققة للتسجيل أبرزها في الدقيقة 90+5 عندما اصطدمت الكرة بالعارضة والقائم ثم أخرج حكم اللقاء البطاقة الحمراء للاعب بورتو إدواردو عقب حصوله على البطاقة الصفراء الثانية، لتنتهي المباراة على وقع عبور صعب لإنتر إلى ربع النهائي.