المران شهد مشاركة الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز الذي تحوم الشكوك حول مشاركته في اللقاء، حيث أكدت الفحوص الطبية التي خضع لها اللاعب عدم تعرضه لإصابة خطيرة، فيما يعود القرار الأخير بخصوص تواجده في موقعة الثلاثاء الهامة للمدرب سيموني إنزاغي، الذي يعيش ضغوطاً كبيرة بسبب البداية السيئة للفريق في الدوري وتعرضه للخسارة في آخر مباراة أمام روما.

من جانبه يأمل برشلونة بقيادة مدربه تشافي في تجاوز الصعوبات التي يعاني منها الفريق الكاتالوني على صعيد الإصابات المتلاحقة والتي ستحرمه من جهود المدافعَين أراوخو وكوندي وأخيراً الهولندي فرينكي دي يونغ الذي تأكدت عدم مشاركته في اللقاء.