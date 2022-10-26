وسجّل الأرميني هنريك مخيتاريان (35) والبوسني إدين دجيكو (42 و66) والبلجيكي روميلو لوكاكو (87) أهداف "النيراتزوري".

وهو الفوز الثالث للـ"إنتر" مقابل تعادل وهزيمة ليرفع رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني ويضمن العبور إلى ثمن نهائي أمجد الكؤوس الأوروبية.

وبذلك تجاوز إنتر دور المجموعات للموسم الثاني تواليًا وذلك يحصل للمرّة الأولى منذ موسم 2011-2012.

وأجبرت هذه النتيجة برشلونة الإسباني الثالث برصيد 4 نقاط والذي يواجه لاحقا ضيفه بايرن ميونيخ الألماني المتصدّر (12 نقطة) على الانتقال إلى مسابقة الدوري الأوروبي بغض النظر عن نتيجة القمّة إذ يتذيّل فيكتوريا بلزن ترتيب المجموعة دون نقاط.