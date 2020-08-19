إعجاب برازيلي بالفريق الباريسي من قبل beIN SPORTS August 19, 2020 13:02 0:30 دقيقة أشادت الجماهير البرازيلية بمستوى فريق باريس سان جيرمان الفرنسي عقب وصوله إلى نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب لايبزيغ الألماني. تقارير إخبارية دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان نيمار -آخر الفيديوهات 0:29 دقيقة الصحافة الفرنسية تشيد بإنجاز باريس سان جيرمان 0:37 دقيقة فينغر ينفي عرض خدماته على الاتحاد الهولندي 2:02 دقيقة توخيل: كنت متوتراً ولم أشعر بالراحة رغم التقدم 3:10 دقيقة الخليفي: اللاعبون تغلبوا على الصعاب واستحقوا الفوز 3:57 دقيقة سيلفا يمتدح ريكو ويشعر بالفخر تجاه سان جيرمان 2:35 دقيقة دي ماريا سعيد من أجل جماهير باريس سان جيرمان 4:31 دقيقة سان جيرمان يصنع التاريخ ويتأهل لنهائي الأبطال 6:44 دقيقة غنابري: بايرن هو المرشح الأول للتتويج بلقب الأبطال 6:27 دقيقة المدرب الهولندي كومان يصل إلى برشلونة 0:33 دقيقة لاتسيو يهاجم سيلفا بعد انتقاله إلى ريال سوسييداد