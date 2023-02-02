مبابي طلبَ مغادرة الميدان في مواجهة فريقِه أمام مونبلييه بعد نحو ثلث ساعةٍ من اللعب، بعد أن اشتكى من آلامٍ على مستوى العضلة الخلفية لفخذِه اليسرى.

ولم يحدد فريق العاصمة الفرنسية، حجم الإصابة التي يعاني منها مبابي، أو المدة التي يحتاجها النجم الفرنسي من أجل التعافي، ما يثير مخاوف عشاقِ النادي قبل الموقعة المرتقبة في دوري الأبطال في الرابع عشر من فبراير الجاري.

هذا وأكد كريستوف غالتييه مدرب باريس سان جيرمان أنّ إصابة كل من سيرخيو راموس وكيليان مبابي لا تدعو إلى القلق، وذلك مع ضرورة انتظار نتائج الفحوصات الطبية لكليهما.