في المجموعة السابعة يصل مانشستر سيتي مدجّجًا بخط هجومي مخيف إلى إشبيلية.

فيما يدخل أصحاب الأرض المنافسة والشكوك تخيّم عليهم في بداية موسم هي لاشك الأسوء في تاريخ الفريق الأندلسي.

مباراة إشبيلية ومانشستر سيتي - معلومات البث مباشر

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وستبث مباراة إشبيلية ومانشستر سيتي اليوم الثلاثاء على الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

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