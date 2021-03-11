إشادة واسعة بنافاس حارس باريس سان جيرمان من قبل beIN SPORTS March 11, 2021 15:15 3:19 دقيقة كيلور نافاس حارس مرمى باريس سان جيرمان كان محل إشادة كبيرة من لاعبي فريقه، وأيضا من خصمه برشلونة لِما أظهره من تألق كبير كان حاسما في صعود الباريسيين إلى دور الثمانية. تقارير إخبارية دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان كيلور نافاس -آخر الفيديوهات 3:15 دقيقة آرسنال للعودة بنتيجة إيجابية من ملعب أولمبياكوس 3:19 دقيقة إشادة واسعة بنافاس حارس باريس سان جيرمان 2:36 دقيقة مزيج من الحسرة والتفاؤل في برشلونة بعد الإقصاء 3:50 دقيقة قمة مرتقبة بين يونايتد وميلان في ذهاب ثمن النهائي 0:31 دقيقة دونتشيتش وبورزينغيس يقودان دالاس للفوز على سبيرز 2:14 دقيقة صلاح: أتمنى تسجيل المزيد من الأهداف 1:27 دقيقة غريزمان يشيد بأداء برشلونة ويشير إلى تميز نافاس 1:25 دقيقة ماركينيوس: واجهنا فريقاً ممتازاً لكننا صمدنا 4:43 دقيقة باريس سان جيرمان يبلغ ربع نهائي دوري الأبطال 4:18 دقيقة ليفربول يكرّر فوزه على لايبزيغ ويبلغ ربع النهائي