إسطنبول جاهزة لاحتضان المباراة النهائية من قبل beIN SPORTS May 9, 2023 06:16 2:26 دقيقة ستقام المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا في العاشر من يونيو في مدينة إسطنبول التركية التي شهدت نقل المباراة النهائية منها إلى مدن أخرى في مناسبتين سابقتين لكنها اليوم تبدو جاهزة لاحتضان النهائي. تقارير إخبارية دوري أبطال أوروبا -آخر الفيديوهات 2:51 دقيقة الـ"سيتيزنس" لحل العقدة وتخطي عقبة ريال مدريد 2:53 دقيقة الملكي يسعى لكسب الأسبقية أمام سيتي في مدريد 0:30 دقيقة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي | التغطية الخاصة 1:22 دقيقة ليكرز يقلب الطاولة على ووريرز ويتقدّم عليه 3-1 2:26 دقيقة إسطنبول جاهزة لاحتضان المباراة النهائية 4:14 دقيقة الدحيل يتوّج بلقب دوري نجوم قطر 1:49 دقيقة ميسي ينال جائزة لوريوس لأفضل رياضي في العام 0:31 دقيقة مانشستر سيتي ينهي استعداداته لملاقاة ريال مدريد 1:16 دقيقة فولهام يزيد من معاناة ليستر سيتي 1:01 دقيقة فودين يطلب من رفاقه الإيمان بالنفس