وتناوب على تسجيل أهداف أياكس المغربي حكيم زياش (8) وكوينسي بروميس (34) ودوني فان دي بيك (67) أهداف اللقاء.

ورفع أياكس رصيده إلى 6 نقاط في الصدارة في حين تجمّد رصيد فالنسيا عند 3 نقاط في المرتبة الثالثة.



