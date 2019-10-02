أياكس يُطيح بفالنسيا في معقله من قبل beIN SPORTS October 2, 2019 23:30 4:53 دقيقة أطاح أياكس أمستردام الهولندي بمضيفه فالنسيا الإسباني في معقله ملعب "الميستايا" (3-0) الأربعاء ضمن مباريات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة لحساب دوري أبطال أوروبا. وتناوب على تسجيل أهداف أياكس المغربي حكيم زياش (8) وكوينسي بروميس (34) ودوني فان دي بيك (67) أهداف اللقاء.ورفع أياكس رصيده إلى 6 نقاط في الصدارة في حين تجمّد رصيد فالنسيا عند 3 نقاط في المرتبة الثالثة. الملخصات أياكس فالنسيا -آخر الفيديوهات 2:12 دقيقة كلوب: "علينا تعلم الدرس" 1:16 دقيقة ساديو مانيه يتحدّث عن فريقه السابق 1:16 دقيقة صلاح: "الفوز في دوري الأبطال لا يكون سهلاً" 3:18 دقيقة ليون ينتزع فوزاً ثميناً من لايبزيغ 1:40 دقيقة لاوتارو مارتينيز: "عملنا بجد" 3:47 دقيقة زينيت يُكرم وفادة بنفيكا 4:53 دقيقة أياكس يُطيح بفالنسيا في معقله 4:02 دقيقة تشيلسي يظفر بالفوز على أرض مستضيفه ليل 1:46 دقيقة سواريز: "هذه صعوبة مباريات دوري أبطال أوروبا" 5:01 دقيقة محمد صلاح ينقذ ليفربول من "زوبعة" سالزبورغ