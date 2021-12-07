وسجل كل من سيباستيان هالير (8 من ركلة جزاء) والبرازيلي أنتوني (42) ومواطنه دافيد ناريس (58) وستيفن برغيوس (62) أهداف الفريق الهولندي فيما دوّن نونو سانتوس (22) والبرازيلي برونو تاباتا (78) هدفي لشبونة.

وفي مباراة أخرى، دك بروسيا دورتموند شباك ضيفه بيشكتاش بخماسية نظيفة سجلها كل من الهولندي دونيايل مالين (29) وماركو رويس (45 من ركلة جزاء و53) والنرويجي إيرلينغ هالاند (68 و81).

ويحتل أياكس صدارة المجموعة بـ18 نقطة وسبورتينغ في الوصافة بـ9 نقاط فيما يأتي دورتموند في المركز الثالث مقتلعاً بطاقة التوجه نحو مسابقة الدوري الأوروبي فيما يحتل الفريق التركي المركز الأخير دون نقاط.

