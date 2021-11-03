وكان دورتموند متقدماً معظم أوقات المباراة بفضل هدف أحرزه نجم الفريق ماركو رويس في الدقيقة 37 من ركلة جزاء.

ودفع الفريق الألماني غالياً طرد مدافعه ماتس هوميلس في الدقيقة 29 إذ استقبلت شباكه ثلاثة أهداف متتالية من لاعبي أياكس عن طريق دوشان تاديتش في الدقيقة 72 وسيباستيان هيلر في الدقيقة 83 وأخيراً دافي كلاسين في الدقيقة 90+3.

وحسم أياكس بذلك صعوده إلى الدور ثمن النهائي بعد أن حقق العلامة الكاملة في المجموعة بتحقيقه انتصاره الرابع على التوالي فيما تجمد رصيد دورتموند عند 6 نقاط في المركز الثاني بتفوقه في المواجهة المباشرة أمام سبورتينغ لشبونة "6 نقاط" والذي اكتسح شباك ضيفه بشيكتاش التركي برباعية نظيفة.

