في المباراة التي احتضنها ملعب الأسطورة الهولندية يوهان كرويف في العاصمة أمستردام، سجّل المكسيكي ادسون ألفاريز الهدف الأول في الدقيقة 43 وأضاف الصربي دوسان تاديتش الثاني في الدقيقة 80 من عمر المباراة.

وكان الفريقان تعادلا في مباراة الذهاب من دون أهداف.

وبلغ كل من كلوب بروج البلجيكي وسلافيا براغ التشيكي دور المجموعات أيضاً بفوز الأول على لاسك النمساوي 2-1 (1-صفر ذهابا)، والثاني على كلوج الروماني بهدف نظيف (1-صفر ذهابا).

وكانت أندية أولمبياكوس اليوناني ودينامو زغرب الكرواتي والنجم الأحمر الصربي، حجزت مقاعدها في دور المجموعات مساء الثلاثاء.

وتسحب مساء الخميس في موناكو قرعة دور المجموعات من المسابقة الأوروبية العريقة، وتقام الجولة الأولى من دور المجموعات في 17 و18 أيلول/سبتمبر على أن تكون الجولة السادسة الأخيرة في 10 و11 كانون الأول/ديسمبر.