ضرب أياكس أمستردام الهولندي بقوة وحقق فوزاً مستحقاً خارج ملعبه على ليل الفرنسي بهدفين دون رد الأربعاء لحساب الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الثامنة من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

المغربي الدولي حكيم زياش افتتح التسجيل لأياكس في الدقيقة الثانية قبل أن يضيف الهولندي الدولي كوينسي بروميس الهدف الثاني في الدقيقة 59.

وتصدر أياكس بذلك ترتيب فرق المجموعة برصيد 10 نقاط مستفيداً من تعادل فالنسيا على ملعبه مع تشيلسي (2-2) فأصبح رصيد الفريقين 8 نقاط واشتعل الصراع على بطاقتي التأهل إلى ثمن النهائي حيث سيستقبل أياكس فالنسيا في الجولة الأخيرة التي يحل فيها ليل ضيفاً على تشيلسي.