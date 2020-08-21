أوليفر كان: بايرن متعطّش للتويج باللقب من قبل beIN SPORTS August 21, 2020 12:01 0:13 دقيقة أكد أوليفر كان أسطورة حراسة المرمى وعضو مجلس إدارة بايرن ميونيخ أن الفريق البافاري بكل مكوناته متعطش للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا. تقارير إخبارية أوليفر كان دوري أبطال أوروبا بايرن ميونيخ -آخر الفيديوهات 0:31 دقيقة برشلونة يقدم لاعبه الجديد بيدري 1:16 دقيقة الشحانية يهبط للدرجة الثانية 1:23 دقيقة تقارير جديدة عن إمكانية مغادرة ميسي لبرشلونة 15:06 دقيقة لوبيتيغي: "الجميع على أتم الاستعداد لمباراة إنتر" 0:45 دقيقة قطر تتقدّم رسمياً بطلب استضافة كأس آسيا 2027 8:34 دقيقة كونتي يثق بقدرة فريقه على الفوز بلقب يوروبا ليغ 0:36 دقيقة أورساتو حكماً لنهائي دوري أبطال أوروبا 2019 - 2020 5:41 دقيقة إشبيلية يريد اللقب السادس وإنتر للعودة للألقاب 0:44 دقيقة موسم الـ"ليغا" سينطلق دون حضور جماهيري 0:29 دقيقة أبيدال يودع برشلونة