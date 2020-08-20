ويعد أورساتو أحد أشهر حكام القارة الأوروبية وهو لا يقل كفاءة عن التركي شاكير والهولندي كويبرس والإسباني ماتيو.

وقاد أورساتو (44 عاماً) العديد من المباريات المهمة آخرها بين إشبيلية وولفرهامبتون في ربع نهائي الدوري الأوروبي، وكما كان حكماً لقمة الدوري الإيطالي بين يوفنتوس ولاتسيو منذ قرابة شهر من الآن.

ويحمل عشاق بايرن ميونيخ ذكرى سيئة مع أورساتو بخسارتهم 3-1 من ليفربول الإنكليزي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الفائت.

بالمقابل كان أورساتو مشرفاً على المواجهة التي كسبها باريس سان جيرمان على مضيفه مانشستر يونايتد الإنكليزي 2-0 في ذهاب ذات الدور من النسخة الماضية أيضاً.