أوبلاك يشير إلى صعوبة مواجهة لايبزيغ ويبعث برسالة تضامن للشعب اللبناني من قبل beIN SPORTS August 12, 2020 14:03 2:10 دقيقة في لقاء حصري مع beIN SPORTS، أكد حارس مرمى أتلتيكو مدريد يان أوبلاك إن مواجهة لايبزيغ ستكون صعبة كما أنه لم يفوت الفرصة ليبعث برسالة تضامن ومساندة للشعب اللبناني. مقابلات تقارير إخبارية دوري أبطال أوروبا أتلتيكو مدريد لايبزيغ يان أوبلاك -آخر الفيديوهات 3:45 دقيقة مواجهة مرتقبة بين باريس سان جيرمان وأتالانتا 6:01 دقيقة آخر أخبار مباراة باريس سان جيرمان وأتلانتا 2:08 دقيقة غاسبيريني يعول كثيراً على امكانيات مهاجمه زاباتا 0:15 دقيقة كيلور نافاس "صمام الأمان" في الفريق الباريسي 0:35 دقيقة بروكلين نيتس يتغلب على أورلاندو ماجيك 1:09 دقيقة دي يونغ: "برشلونة قادر على التتويج بدوري الأبطال" 1:05 دقيقة أتلتيكو مدريد يحط الرحال في لشبونة 0:40 دقيقة سان أنطونيو سبيرز ينتصر على هيوستن روكتس 2:10 دقيقة أوبلاك يتحدث عن صعوبة مواجهة لايبزيغ 0:50 دقيقة كازورلا سعيد بالانضمام إلى السد