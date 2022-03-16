أوبلاك "صمام الأمان" في أتلتيكو مدريد من قبل beIN SPORTS March 16, 2022 09:48 0:57 دقيقة كعادته.. تألق الحارس يان أوبلاك ساهم كثيراً في وصول أتلتيكو مدريد إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. شاهد تصديات الحارس السلوفيني في مباراة الفريق الإسباني أمام مانشستر يونايتد. تقارير إخبارية دوري أبطال أوروبا يان أوبلاك -آخر الفيديوهات 1:41 دقيقة إيرفينغ يسجل 60 نقطة ويقود نتس للفوز على ماجيك 0:29 دقيقة "كاس" تعتمد فوز معتصم جعفر 0:57 دقيقة أوبلاك "صمام الأمان" في أتلتيكو مدريد 3:24 دقيقة مواجهة من العيار الثقيل بين أرسنال وليفربول 3:08 دقيقة يوفنتوس – فيريال .. قمّة منتظرة 3:49 دقيقة تشيلسي لتجاوز مصاعبه الإدارية والفوز على ليل 0:37 دقيقة بنفيكا يهزم أياكس في عقر داره ويبلغ ربع النهائي 0:38 دقيقة ميدلسبره يستنكر طلب تشيلسي اللعب خلف أبواب مغلقة 3:35 دقيقة أتلتيكو مدريد يٌقصي يونايتد ويصعد إلى ربع النهائي 0:36 دقيقة يوفنتوس يحجز أولى بطاقات المربع الذهبي