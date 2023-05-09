أهداف بنزيمة في شباك مانشستر سيتي من قبل beIN SPORTS May 9, 2023 14:59 2:37 دقيقة شباك مانشستر سيتي ليست غريبة على كريم بنزيمة نجم ريال مدريد، والذي سبق له أن زارها عدة مرات في دوري الأبطال، كان آخرها الموسم الماضي.. نقدم لكم أهداف المهاجم الفرنسي في شباك الفريقِ الإنكليزي. تقارير إخبارية دوري أبطال أوروبا ريال مدريد مانشستر سيتي كريم بنزيمة -آخر الفيديوهات 0:45 دقيقة ريال مدريد (0-0) مانشستر سيتي | التغطية الخاصة 1:05 دقيقة إنزاغي يؤكد جاهزية إنتر لمواجهة ميلان 0:38 دقيقة والد ميسي ينفي توصل نجله لاتفاق مع أي نادٍ 0:42 دقيقة غرامة مالية على نجم دنفر ناغتس نيكولا يوكيتش 0:46 دقيقة ميلان يجري مرانه الأخير قبل مواجهة إنتر 2:37 دقيقة أهداف بنزيمة في شباك مانشستر سيتي 2:37 دقيقة تحطيم الأرقام... الهواية المحببة لهالاند 0:36 دقيقة مصادر إعلامية: ميسي بالدوري السعودي الموسم المقبل 0:43 دقيقة لياو يتدرّب منفرداً قبل مباراة ميلان وإنتر 2:51 دقيقة الـ"سيتيزنس" لحل العقدة وتخطي عقبة ريال مدريد