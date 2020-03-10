متابعة: مازن الريس

تأهل أتالانتا الإيطالي إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوزه بأربعة أهداف لثلاثة على مضيفه فالنسيا الإسباني يوم الثلاثاء في إياب ثمن نهائي المسابقة.

وسجّل لأتالانتا السلوفيني إيليشيتش من ركلتي جزاء 3 و43 تسبب بهما الفرنسي دياكابري، فيما نجح مواطن الأخير غاميرو في تعديل النتيجة في مناسبتين (21 و51).

وأعاد فيران توريس القليل من الأمل لفالنسيا بإضافته الهدف الثالث (67) لكن إيليشيتش خطف الأضواء بهدف ثالث من هجمة مرتدة (71) ومن ثم رابع قبل انتهاء الوقت الأصلي بقرابة 8 دقائق.

وهذه المرة الأولى التي يتأهل بها أتالانتا إلى هذا الدور مكملاً مغامرته الاستثنائية ومتابعاً أفضليته التي فرضها بفوزه ذهاباً 4-1.

واستفاد أتالانتا بشكل أو بآخر من افتقاد فالنسيا لمساندة جماهيره بسبب الخوف من انتشار فيروس كورونا رغم تواجد قرابة ألف مشجع في محيط الملعب من الخارج حاولوا مساندة الفريق الإسباني.



مباراة أتالانتا وفالنسيا - التغطية الخاصة

انتهاء المباراة.

هدف (82): إيليشيتش يضيف الرابع ويقتل أحلام فالنسيا.

هدف (71): إيليشيتش يخطف الأضواء بهدف ثالث.

(70) الهولندي سيليسن ينقذ ببراعة مرمى فالنسيا من تسديدة الكولومبي زاباتا.

هدف (67): توريس يبقي على بصيص الأمل ويضيف الهدف الثالث.

هدف (51): غاميرو يشعل المباراة مجدداً بهدف من ضربة رأس.

(50) السويسري فرولر يرد بسرعة وعارضة فالنسيا تتصدى.

(49) توريس يبدأ فرص الشوط الثاني بضربة رأس بين يدي حارس أتالانتا.

انتهاء الشوط الأول.

هدف (43): إيليشيتش يضيف الهدف الثاني من ركلة جزاء أخرى تم اعتمادها عقب العودة لتقنية الفيديو.

(31) محاولة جديدة من رودريغو فوق المرمى.

(28) غوميز جرّب حظه بكرة ساقطة أخطأت مرمى فالنسيا.

هدف (21): الفرنسي غاميرو يدرك التعادل مستغلاً خطأً دفاعياً.

(9) تسديدة قوية من رودريغو يتصدى لها سبورتييلو ببراعة.

هدف (3): السلوفيني إيليشيتش يسجل الهدف الأول في المباراة من ركلة جزاء حصل عليها بنفسه.

انطلاق المباراة.

تشكيلة كل من فالنسيا وأتالانتا



