أنشيلوتي يتحدث عن هدف مان سيتي ويعتبر أن الكرة خرجت من قبل beIN SPORTS May 9, 2023 23:11 2:16 دقيقة اعتبر كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد أن الكرة خرجت لرمية تماس قبل أن يسجل مانشستر سيتي هدف التعادل 1-1 في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب سانتياغو برنابيو. مقابلات دوري أبطال أوروبا ريال مدريد مانشستر سيتي كارلو أنشيلوتي -آخر الفيديوهات 0:56 دقيقة ماذا قال روديغر بعد مباراة ريال وسيتي ؟ 0:35 دقيقة غوارديولا يكرر مديحه لريال مدريد 2:16 دقيقة أنشيلوتي يتحدث عن هدف سيتي ويعتبر أن الكرة خرجت 2:08 دقيقة التعادل يحسم موقعة الذهاب بين "ريال" و"سيتي" 0:33 دقيقة مصادر beIN SPORTS: التعمري ينتقل إلى مونبلييه 0:38 دقيقة تقارير: بوسكيتس يرحل عن برشلونة نهاية الموسم 1:05 دقيقة إنزاغي يؤكد جاهزية إنتر لمواجهة ميلان 0:38 دقيقة والد ميسي ينفي توصل نجله لاتفاق مع أي نادٍ 0:42 دقيقة غرامة مالية على نجم دنفر ناغتس نيكولا يوكيتش 0:46 دقيقة ميلان يجري مرانه الأخير قبل مواجهة إنتر