

وقال أنشيلوتي: "علينا التحلّي بالحذر في لقاء العودة، لم تحسم الأمور بعد".

وأضاف: "لم ننه المهمّة بعد، تشيلسي فريق خطير للغاية. إنها منافسات دوري أبطال أوروبا، لا شيء مستحيل في هذه البطولة وفي كرة القدم عموماً".

وتابع الإيطالي: "لقد كان فوزأً مستحقاً، لعبنا بطريقة جيّدة إذ خطّطنا أن نبدأ البناء الهجومي من الخلف وأن نخلق المساحات بين الخطوط الثلاثة للمنافس مما مكّننا من إزعاج خط دفاع تشيلسي".

وعن رأيه في أداء النجم الفرنسي كريم بنزيمة صرّح أنشيلوتي: "هو انسان خلوق ولاعب رائع، دوره على أرضية الملعب هام للغاية".

وكان ريال مدريد قد وضع قدمًا في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعودته بفوز باهر من معقل تشيلسي حامل اللقب بثلاثة أهداف لواحد في ذهاب الدور ربع النهائي من منافسات أمجد الكؤوس الأوروبية الأربعاء على ملعب "ستامفورد بريدج".