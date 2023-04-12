أنشيلوتي: "أفضلية هامة لكنها غير حاسمة" من قبل beIN SPORTS April 12, 2023 23:23 1:27 دقيقة أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، أن الفريق الملكي حقق أفضلية هامة، بعد فوزه على تشلسي في ذهاب ربع النهائي (2-صفر)، وهو مطالب بالحفاظ عليها حتى يحسم بطاقة التأهل إلى المربع الذهبي. مقابلات دوري أبطال أوروبا ريال مدريد كارلو أنشيلوتي -آخر الفيديوهات 1:38 دقيقة لامبارد: "هناك خيبة أمل بعد الخسارة" 1:27 دقيقة أنشيلوتي: "أفضلية هامة لكنها غير حاسمة" 1:26 دقيقة فينيسيوس جونيور: "لعبنا واحدة من أفضل مبارياتنا" 5:02 دقيقة ريال مدريد يخطو خطوة هامة نحو بلوغ نصف النهائي 3:52 دقيقة الجزائري بن ناصر يقود ميلان للفوز على نابولي 0:38 دقيقة الاتحاد الفلسطيني يستنكر اعتبار شباب الخليل خاسراً 0:34 دقيقة تقارير: النصر قرر الانفصال عن مدربه رودي غارسيا 2:39 دقيقة تألق لافت لفانسون أبو بكر مع بشيكتاش 1:59 دقيقة مدفيديف يلاقي زفيريف في ثمن النهائي 2:07 دقيقة سباليتي يمتدح غوارديولا