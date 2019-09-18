فراس بن أحمد

وسجل كل من الأرجنتيني أنخل دي ماريا (14 و33) والبلجيكي توما مونييه (91) ثلاثية الفريق الباريسي.

وفي مباراة أخرى لحساب ذات المجموعة، تعادل كلوب بروج البلجيكي مع غلطة سراي التركي سلبياً.



مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد - التفاصيل والأهداف

باريس سان جيرمان - ريال مدريد | نهاية المباراة بفوز باريس سان جيرمان على ريال مدريد 3-صفر

دق 91: باريس سان جيرمان - ريال مدريد | البلجيكي مونييه يطلق رصاصة الرحمة على "ملوك مدريد" (3-صفر)

دق 61: باريس سان جيرمان - ريال مدريد | كرة الإسباني سارابيا مرت بجانب مرمى الحارس البلجيكي كورتوا

دق 60: باريس سان جيرمان - ريال مدريد | دي ماريا، رجل المباراة، رفع الكرة بالحارس دون أن يدرك الشباك

باريس سان جيرمان - ريال مدريد | عودة المباراة في شوطها الثاني

باريس سان جيرمان - ريال مدريد | نهاية الشوط الأول بتقدم الفريق الباريسي على النادي الملكي (2-صفر).

دق 35: باريس سان جيرمان - ريال مدريد | الحكم يعتمد على تقنية المساعدة بالفيديو (VAR) لرفض هدف بايل.

دق 33: باريس سان جيرمان - ريال مدريد | دي ماريا يدون الهدف الشخصي الثاني له في المباراة والهدف الثاني لأمراء باريس (2-صفر).

دق 32: باريس سان جيرمان - ريال مدريد | الويلزي غاريث بايل ينفذ كرة ثابتة مرت قريبة من الخشبات الثلاثة للحارس الكوستاريكي.

دق 16: باريس سان جيرمان - ريال مدريد | البلجيكي هازار اقترب من هز شباك الحارس كيلور نافاس.

دق 14: باريس سان جيرمان - ريال مدريد | الأرجنتيني دي ماريا يفتتح التسجيل لفريق باريس سان جيرمان (1-صفر) بعد عرضية مميزة من الإسباني برنات.

باريس سان جيرمان - ريال مدريد | بداية المباراة على ملعب حديقة الأمراء بباريس

مباراة كلوب بروج وغلطة سراي التركي انتهت بالتعادل السلبي.

المجموعة الأولى تضم أندية، باريس سان جيرمان وريال مدريد وكلوب بروج البلجيكي وغلطة سراي التركي.

باريس سان جيرمان - ريال مدريد | التشكيلة الأساسية للفريقين