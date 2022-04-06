ألبيول: "الفوز على بايرن ليس مستحيلاً" من قبل beIN SPORTS April 6, 2022 12:02 1:27 دقيقة أكد راؤول ألبيول، لاعبُ فياريال، أن الفوز في مواجهة البايرن يُعد أمراً صعباً لكنه ليس مستحيلاً، مشيراً إلى أنه ينبغي عدمُ تركِ المساحات للاعبين من عيارِ "ليفاندوفسكي" وذلك في مقابلة حصرية مع beIN SPORTS. مقابلات دوري أبطال أوروبا فياريال -آخر الفيديوهات 1:09 دقيقة يد تصافح وأخرى تصفع! 2:30 دقيقة بايرن ميونيخ ضيفاً ثقيلاً على فياريال 2:30 دقيقة مواجهة ثأرية لريال مدريد أمام تشيلسي 2:33 دقيقة تشيلسي لاستعادةِ توازنه من بوابة ريال مدريد 1:32 دقيقة إيرنانيس يرشح نيمار وكاسيميرو للتألق في المونديال 1:27 دقيقة ألبيول: "الفوز على بايرن ليس مستحيلاً" 1:52 دقيقة كلوب: "كانت مباراة صعبة" 1:18 دقيقة ماذا قال فينغر عن مواجهة بنفيكا وليفربول ؟ 1:25 دقيقة سافيتش: "دافعنا بشكل جيد وعلينا أن نسجل في الإياب" 1:38 دقيقة دي بروين: لعبنا كفريق وكان من الصعب إيجاد المساحات