أفضل تصديات المرحلة الخامسة من دوري الأبطال November 27, 2019 23:57 1:56 دقيقة الملخصات دوري أبطال أوروبا -آخر الفيديوهات 0:58 دقيقة بدر المطوع...القائد الذي تواضع رغم تميزه 0:25 دقيقة الرشيدي: "قدّمنا مباراة كبيرة" 3:55 دقيقة الأزرق الكويتي يتألق ويحسم دربي الخليج بفوز عريض 0:38 دقيقة جواو فيليكس يحرز جائزة "الفتى الذهبي" 0:44 دقيقة أحمد اليوسف: "مواجهة السعودية في غاية الأهمية" 2:54 دقيقة التعادل سيّداً لمواجهة عمان والبحرين 2:16 دقيقة المنتخب السعودي يتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية 1:46 دقيقة المنتخب الكويتي ينهي استعداداته لملاقاة السعودية 1:33 دقيقة لويس إنريكي يتهم مورينو بأنه لم يكن "وفياً" 0:33 دقيقة إبراهيموفيتش شريكا في نادي هاماربي لكرة القدم