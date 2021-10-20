أغويرو ضمن لائحة برشلونة التي ستواجه دينامو كييف من قبل beIN SPORTS October 20, 2021 13:04 0:52 دقيقة أعلن المدرب الهولندي رونالد كومان عن قائمة برشلونة التي ستواجه دينامو كييف ضمن مباريات المجموعة الخامسة في مسابقة دوري أبطال أوروبا. تقارير إخبارية رونالد كومان دوري أبطال أوروبا برشلونة سيرخيو أغويرو دينامو كييف -آخر الفيديوهات 0:52 دقيقة أغويرو ضمن لائحة برشلونة التي ستواجه دينامو كييف 0:59 دقيقة الشكوك تحوم حول مشاركة دجوكوفيتش في بطولة أستراليا 3:09 دقيقة برشلونة يبحث عن تأكيد استفاقته أمام دينامو كييف 0:59 دقيقة جولة رمزية من استاد أحمد بن علي إلى استاد الثمامة 1:01 دقيقة شاهد.. الفيديو التشويقي لاستاد الثمامة 3:09 دقيقة يونايتد يسعى لاستعادة التوازن عندما يواجه أتالانتا 2:54 دقيقة عملية استلام بطاقة المشجع تسير بسلاسة وسرعة 1:21 دقيقة الجزائري هشام بوداوي في لقاء خاص مع beIN SPORTS 0:39 دقيقة بايرن ميونيخ يحل ضيفاً ثقيلاً على بنفيكا 1:46 دقيقة ليل ينشد الفوز من بوابة إشبيلية