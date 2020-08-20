أرقام واحصائيات قبل نهائي دوري أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ من قبل beIN SPORTS August 20, 2020 16:06 2:41 دقيقة قبل مواجهةِ باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ في نهائي دوري الأبطال، تُشكلُ إحصائياتُ الفريقين أهمية ً كبيرة. تعرف على أبرز الأرقام والإنجازات لكِلا الفريقين. تقارير إخبارية دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان بايرن ميونيخ -آخر الفيديوهات 5:41 دقيقة إشبيلية يريد اللقب السادس وإنتر للعودة للألقاب 0:44 دقيقة موسم الـ"ليغا" سينطلق دون حضور جماهيري 0:29 دقيقة أبيدال يودع برشلونة 0:47 دقيقة اخر مباراة لـتياغو ألكانتارا مع بايرن ميونيخ 2:41 دقيقة أرقام واحصائيات قبل نهائي دوري الأبطال 0:45 دقيقة أنسو فاتي في تشكيلة المنتخب الإسباني للمرة الأولى 0:59 دقيقة إشبليه وإنتر في صراع محتدم على لقب الدوري الأوروبي 0:48 دقيقة جدول مباريات الـ"بريميرليغ" موسم 2020 -2021 0:28 دقيقة فوز هام للرجاء على الفتح الرباطي 0:47 دقيقة بوكا يعلن عن ثلاث إصابات بفيروس كورونا في صفوفه