أرقام ليفربول قبل ملاقاة ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا من قبل beIN SPORTS May 27, 2022 14:50 1:25 دقيقة تعرّف على أبرز الأرقام والإحصائيات الخاصة بفريق ليفربول الإنكليزي قبل ملاقاة ريال مدريد الإسباني في نهائي دوري أبطال أوروبا. تقارير إخبارية دوري أبطال أوروبا ريال مدريد ليفربول -آخر الفيديوهات 1:18 دقيقة دجوكوفيتش يواصل بثقة مشواره في رولان غاروس 3:06 دقيقة ما هي كلمة السر للياقة لاعبي ريال مدريد العالية؟ 22:31 دقيقة كلوب يؤكد فخره بلاعبي ليفربول ويشدد على قوة ريال 11:14 دقيقة روبرتسون ينفي وجود نيّة للانتقام من ريال مدريد 0:39 دقيقة رولان غاروس: أنيسيموفا تصعد إلى الدور الرابع 17:49 دقيقة أهداف ريال مدريد في دوري الأبطال لموسم 2021-2022 17:32 دقيقة أهداف ليفربول في دوري أبطال أوروبا لموسم 2021-2022 1:25 دقيقة أرقام ليفربول قبل ملاقاة ريال مدريد في النهائي 1:47 دقيقة أرقام ريال مدريد قبل مواجهة ليفربول في النهائي 25:07 دقيقة عودة بالذاكرة لنهائي دوري أبطال أوروبا 2018