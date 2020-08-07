

وأسهم فوز ليون الفرنسي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على يوفنتوس الإيطالي 1-0، في جعل المباراة أكثر إثارة خاصة بعدما أصبح رفاق رونالدو مطالبين بالفوز بنتيجة تضمن لهم التأهل إلى ربع النهائي.

ويحتاج يوفنتوس للفوز بفارق هدفين للتأهل مهما كانت النتيجة، علماً أن تكراره لنتيجة الذهاب سيجر المواجهة إلى التمديد.



وهذه أبرز الأرقام الخاصة بمباراة يوفنتوس وليون المقررة اليوم الجمعة على الأراضي الإيطالية:

لم يخسر يوفنتوس في المباراتين التي لعبهما على أرضه ضد ليون في البطولات الأوروبية (ف 1 ت 1) – فاز 2-1 في الدوري الأوروبي في أبريل 2014 وتعادل 1-1 في دوري الأبطال في نوفمبر 2016.

خسر ليون في 4 من آخر 5 مباريات في إيطاليا في بطولات اليويفا (ت 1 خ 4) منذ فوزه 2-1 على ملعب فيورنتينا في دوري الأبطال عام 2008.

خسر يوفنتوس في 2 من آخر 3 مباريات على أرضه في الأدوار الإقصائية في دوري الأبطال (ف 1) - خسر ضد ريال مدريد في أبريل 2018 وأياكس في أبريل 2019.

لم يفز ليون في آخر 10 مباريات خارج أرضه في الأدوار الإقصائية (ت 2 خ 8) وفشل في التسجيل في 6 منهم، آخر فوز للفريق في المراحل الإقصائية كان في فبراير 2006 ضد آيندهوفن.

تأهل يوفنتوس إلى المرحلة المقبلة بعد خسارته في مباراة الذهاب في الأدوار الإقصائية في دوري الأبطال 5 مرات سابقاً من 11 محاولة آخرها ضد أتليتيكو مدريد في دور الـ 16 الموسم الماضي (0-2 في مباراة الذهاب، 3-0 في الإياب).