وأسهم فوز ليون الفرنسي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على يوفنتوس الإيطالي 1-0، في جعل المباراة أكثر إثارة خاصة بعدما أصبح رفاق رونالدو مطالبين بالفوز بنتيجة تضمن لهم التأهل إلى ربع النهائي.
ويحتاج يوفنتوس للفوز بفارق هدفين للتأهل مهما كانت النتيجة، علماً أن تكراره لنتيجة الذهاب سيجر المواجهة إلى التمديد.
وهذه أبرز الأرقام الخاصة بمباراة يوفنتوس وليون المقررة اليوم الجمعة على الأراضي الإيطالية:
- لم يخسر يوفنتوس في المباراتين التي لعبهما على أرضه ضد ليون في البطولات الأوروبية (ف 1 ت 1) – فاز 2-1 في الدوري الأوروبي في أبريل 2014 وتعادل 1-1 في دوري الأبطال في نوفمبر 2016.
- خسر ليون في 4 من آخر 5 مباريات في إيطاليا في بطولات اليويفا (ت 1 خ 4) منذ فوزه 2-1 على ملعب فيورنتينا في دوري الأبطال عام 2008.
- خسر يوفنتوس في 2 من آخر 3 مباريات على أرضه في الأدوار الإقصائية في دوري الأبطال (ف 1) - خسر ضد ريال مدريد في أبريل 2018 وأياكس في أبريل 2019.
- لم يفز ليون في آخر 10 مباريات خارج أرضه في الأدوار الإقصائية (ت 2 خ 8) وفشل في التسجيل في 6 منهم، آخر فوز للفريق في المراحل الإقصائية كان في فبراير 2006 ضد آيندهوفن.
- تأهل يوفنتوس إلى المرحلة المقبلة بعد خسارته في مباراة الذهاب في الأدوار الإقصائية في دوري الأبطال 5 مرات سابقاً من 11 محاولة آخرها ضد أتليتيكو مدريد في دور الـ 16 الموسم الماضي (0-2 في مباراة الذهاب، 3-0 في الإياب).
- خسر ليون في مباراة الإياب 9 من آخر 10 مرات في الأدوار الإقصائية في دوري الأبطال (ت 1 خ 9) وسجل 5 أهداف فقط وتلقى 25 في شباكه في تلك المباريات الـ 10.
- سجل كريستيانو رونالدو 18 هدفاً في آخر 12 مباراة على ملعبه في الأدوار الإقصائية في دوري الأبطال متضمناً 4 هاتريك.
- فوز ليون في مباراة الذهاب 1-0 هو الفوز السادس فقط لرودي غارسيا في 29 مباراة في دوري الأبطال (ف 6 ت 9 خ 14) – من بين المدربين الـ 54 الذي خاضوا 30+ مباراة في البطولة فقط 2 منهم فازوا في 6 مباريات أو أقل في أول 30 مباراة في البطولة (والتر سميث (5) ودوسان بايفيتش (6).
- تعرّض ماوريتسيو ساري في مباراة الذهاب ضد ليون إلى أول هزيمة له في بطولات اليويفا في 23 مباراة لينهي بذلك سلسلة 22 مباراة دون خسارة، إذ لم يخسر مباراة أوروبية على أرضه منذ فبراير 2018 عندما خسر نابولي 3-1 ضد لايبزغ في الدوري الأوروبي ولم يخسر في آخر 10 مباريات على ملعبه (ف 9 ت 1).