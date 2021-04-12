وجرت الحصة التدريبية وسط أجواء ميزها الكثير من الحماس وبحضور أبرز نجوم الفريق على غرار الهداف كيليان مبابي والبرازيلي نيمار، حيث يطمح رجال المدرب بوتشيتينو إلى تأكيد النتيجة الرائعة التي سجلوها في ألمانيا والفوز على حامل اللقب مجددا والعبور إلى المربع الذهبي رغم صعوبة المهمة أمام منافس يريد هو الآخر مواصلة حملة الدفاع عن اللقب الأوروبي.

