أجواء احتفالية رائعة قبل انطلاق نهائي دوري أبطال أوروبا من قبل beIN SPORTS May 29, 2021 20:59 4:58 دقيقة انطلقت الاحتفالات والألعاب النارية في أجواء رائعة شهدت عودة الجماهير أخيراً إلى مدرجات ملعب دراغاو في مدينة بورتو البرتغالية حيث يقام نهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وتشيلسي. دوري أبطال أوروبا مانشستر سيتي تشيلسي -آخر الفيديوهات 0:34 دقيقة تشيلسي يمتع وبوليسيتش يهدر فرصة حسم اللقب 4:58 دقيقة أجواء احتفالية رائعة قبل انطلاق نهائي دوري الأبطال 0:59 دقيقة فينغر: سيكون نهائي واعد بكل معنى الكلمة 3:29 دقيقة ثامن نهائي بين فريقين من دولة واحدة في الأبطال 0:49 دقيقة المجر تسمح بتوافد المشجعين الأجانب في "يورو 2020" 2:03 دقيقة توخيل وحلم التتويج بدوري أبطال أوروبا 3:15 دقيقة غوارديولا أمام فرصة إهداء السيتي لقب دوري الأبطال 3:38 دقيقة ستيفن وبوليسيتش...لاعبان أميركيان في نهائي الأبطال 1:00 دقيقة تأجيل محاكمة الطاقم الطبي لمارادونا 2:47 دقيقة تشيلسي يبحث عن لقبه الثاني من بوابة مانشستر سيتي