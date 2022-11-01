نادي العاصمة الإسبانية الذي يرحل إلى البرتغال لملاقاة بورتو وعينه على الفوز أما باير ليفركوزن فسيستقبل كلوب بروج البلجيكي متصدر المجموعة ولا يريد التفريط في الفوز بميدانه وأمام جماهيره ويجب على رجال المدرب تشابي ألونسو الفوز وانتظار أي تعثر لأتليتيكو أمام بورتو سواء كان تعادلا أم خسارة.

مواجهة باير ليفركوزن وكلوب بروج موعدك معها سيكون في الساعة 20:45 بتوقيت مكة المكرمة وستذاع عبر قناة beIN SPORTS 2 PREMIUM.

مباراة بورتو وأتليتيكو مدريد ستذاع عبر قناة beIN SPORTS 1 PREMIUM في الساعة 20:45 بتوقيت مكة المكرمة.

