على ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد، انتهى لقاء أتليتيكو مدريد وبورتو بالتعادل السلبي (0-0)، لحساب المجموعة الثانية من الجولة الأولى لدوري أبطال أوروبا.

وجلس مهاجم أتليتيكو القديم الجديد الفرنسي أنطوان غريزمان على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين حيث فضل عليه مدربه الأرجنتيني دييغو سيميويني المهاجم البرتغالي جواو فيليكس ليلعب إلى جانب الأوروغوياني المخضرم لويس سواريز، في حين لعب توماس ليمار وجيفري كوندوغبيا أساسيين.

وقدّم أتليتيكو مدريد بطل إسبانيا الموسم الماضي أداء باهتاً معظم فترات المباراة وعلى الرغم من تحسن الأمور بعد إجراء سيميوني تغييرات هجومية في الشوط الثاني من خلال إشراك غريزمان بدلاً من فيليكس ودخول الأرجنتيني آنخل كوريا، فإن أبرز فرصتين كانتا لبورتو عندما سدد أوتافيو كرة قوية ارتدت من القائم (50)، ثم هدف الإيراني مهدي طاريمي الذي استغل سوء التفاهم بين كوندوغبيا وحارس مرماه السلوفيني يان أوبلاك (80). لكن الفار "VAR" ألغى الهدف.

وقوبلت مشاركة غريزمان بصافرات الاستهجان حيث وصف بعض أنصار "كولشيونيروس" المهاجم الفرنسي بالخائن لدى انتقاله إلى برشلونة عام 2019 قبل العودة إلى أتليتيكو.

وسنحت فرصة أخيرة لأتليتيكو مدريد في الوقت المضاف عن طريق سواريز الذي سدد حرة مباشرة أصابت الشباك من الخارج.